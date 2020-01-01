У берегов Вануату произошло сильное землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился в 147 километрах к юго-западу от столицы страны, города Порт-Вила.

В Тихом океане у берегов островного государства Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS) в четверг, 18 февраля.

Землетрясение было зафиксировано в 22:49 среды по времени UTC (0:49 по Киеву четверга). Эпицентр находился примерно в 147 километрах к юго-западу от столицы страны, города Порт-Вила, где проживают почти 36 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информации о возможных пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами пока не поступало.

Напомним, на прошлой неделе примерно в том же районе произошло землетрясение магнитудой 6,6. Его зафиксировали у островов Луайоте, которые относятся к расположенной в Тихом океане Новой Каледонии – заморской территории Франции.

Также в Тихом океане у берегов Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1. Мощные подземные толчки ощущались в десяти префектурах северной, северо-восточной и центральной частей страны. Тогда пострадали 153 человека, 12 из них получили тяжелые травмы.

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