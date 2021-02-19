Генсек ООН назвал четыре приоритета для мира

Вакцинация, экология, геополитическая напряженность и укрепление международного сотрудничества были главными темами выступления Антониу Гутерриша на Мюнхенской конференции по безопасности.

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал четыре глобальных приоритета для мира: глобальный план вакцинации, достижение нулевого выброса парниковых газов к 2050 году, снижение геополитической напряженности и укрепление дипломатии. Также человечеству необходимы солидарность и международное сотрудничество. Об этом Гутерриш сказал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 18 февраля, сообщает РИА Новости.

"Вакцины должны быть доступны для каждого и везде. Равенство в контексте вакцин имеет важное значение для спасения жизней и спасения экономик", - сказал Гутерриш.

По его словам, страны должны делиться лишними дозами, необходимо предоставить 6,8 миллиарда долларов для инициативы COVAX.

"Полагаю, что G20 имеет все возможности для создания экстренной рабочей группы для подготовки такого глобального плана вакцинации", - подчеркнул он.

По словам генсека, такой план мог бы объединить страны, компании, международные организации и финансовые учреждения, обладающие необходимыми полномочиями, научной экспертизой, производственными и финансовыми мощностями.

Также, по его словам, к середине века надо добиться нулевых выбросов парниковых газов в атмосферу.

"Страны, на долю которых приходится более 65% выбросов и более 70% мировой экономики, обязались к 2050 году добиться нулевых выбросов парниковых газов. Давайте расширим эту коалицию до 90% к ноябрьской климатической конференции в Глазго", - указал генсек.

В-третьих, Гутерриш призвал снизить геополитическую напряженность и укрепить "дипломатию во имя мира".

Он в очередной раз предостерег мир от ситуации, когда две крупнейшие экономики (США и Китай) разделили бы планету на две противоположные части - каждая со своей доминирующей валютой, торговыми и финансовыми правилами, а также собственным интернетом и возможностями искусственного интеллекта.

Он также вновь призвал к глобальному прекращению огня в вооруженных конфликтах.

В-четвертых, генсек указал на необходимость укрепления многостороннего подхода, солидарности и международного сотрудничества.

Накануне Генсек ООН указал причину аномальных морозов в США. По его словам, резкое похолодание не опровергает глобальное потепление, поскольку именно оно приводит к колебаниям климата.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet