Выявлен первый случай заражения человека птичьим гриппом нового типа

Новый возбудитель гриппа птиц A (H5N8) способен передаваться от птиц к человеку – он преодолел межвидовой барьер.

Первый случай инфицирования человека новым типом вируса птичьего гриппа выявили в России. Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ТАСС в субботу, 20 февраля.

"Учеными центра Вектор" выделен генетический материал данного вида гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики на юге Российской Федерации, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка", – заявила Попова.

Она отметила, что это был первый в мире подтвержденный случай инфицирования людей вирусом гриппа птиц A(H5N8).

По ее словам, все мероприятия по защите людей и животных были проведены в короткий срок, все риски были минимизированы и дальнейшего развития эта ситуация не получила.

"Все люди, все семь человек, о которых я говорю сегодня, чувствуют себя хорошо, клиническое течение у них было очень легким. Но вместе с тем нашим ученым удалось увидеть изменения в организме человека и иммунный ответ на встречу с этим вирусом у всех семерых работников этой птицефабрики. Сегодня они чувствуют себя хорошо, и в тот момент они чувствовали себя хорошо, заболевание закончилось достаточно быстро", – сказала она.

Случаи передачи нового типа вируса птичьего гриппа от человека к человеку пока не зафиксированы, заявила Попова.

"Пока мы видим, что новый возбудитель гриппа птиц A(H5N8) способен передаваться от птиц к человеку – он преодолел межвидовой барьер. Но от человека к человеку на сегодняшний день этот вариант вируса гриппа не передается", – сказала Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, "насколько быстро последующие мутации позволят ему преодолеть и этот барьер, покажет время".

Попова также сообщила, что Россия направила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) информацию о первом случае заражения людей новой разновидностью птичьего гриппа.

Ранее на этой неделе сообщалось, что птичий грипп обнаружили в Киевской области. Его выявили в частном домохозяйстве в поселке Клавдиево-Тарасово. В зону наблюдения и надзора попала территория радиусом 10 километров.

Также сообщалось, что на территории Латвии впервые обнаружили птичий грипп. На пляже в Дзинтари были найдены два мертвых лебедя с соответствующим диагнозом. Причем данный штамм очень заразен.

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