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Байден объявил Техас зоной стихийного бедствия

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Деньги из федерального бюджета направят на предоставление временного жилья или ремонта жилья, а также на дешевые займы.
В Техасе установилась аномальная погода
В Техасе установилась аномальная погода

Президент США Джо Байден объявил штат Техас зоной стихийного бедствия из-за аномальной погоды – морозов и снежной бури. Об этом сообщается на сайте Белого дома в субботу, 20 февраля.

Техас получит средства из федерального бюджета. Решение президента позволяет выделить деньги на помощь жителям 77 округов.

Средства направят на решение вопроса о предоставлении временного жилья или ремонта жилья, а также на предоставление дешевых займов тем, у кого нет страховок. Деньги потратят и на другие программы помощи гражданам и владельцам бизнеса. В случае необходимости будут выделены дополнительные средства.

Напомним, на этой неделе в целом ряде регионов США установилась аномально холодная и снежная погода. Непогода привела к массовым отключениям электричества, приостановке работы НПЗ и других предприятий. Почти 50 человек стали жертвами непогоды.

В Техасе была зафиксирована самая холодная за 30 лет погода – температура опустилась до -18.

Похолодание в Техасе привело к неожиданным коммунальным последствиям

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Теги: США, стихия, Байден, Техас, Джозеф Байден, непогода, Джо Байден, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ЗaeлoПлacтинку    20.02.2021, 20:43
Оценка:  -22
ЗaeлoПлacтинку
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