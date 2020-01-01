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В Нигерии отказались платить выкуп за десятки похищенных школьников

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Правительство ведет переговоры с похитителями, о процессе которых не сообщает. При этом оно категорически против вносить выкуп.
В Нигерии похищены 27 школьников
В Нигерии похищены 27 школьников
UNICEF Nigeria

Власти Нигерии выступили против выплаты выкупа лицам, похитившим 42 человек - 27 школьников и 15 учителей - в школе города Кагара. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщила газета Vanguard.

Отмечается, что ранее появилась информация, что правительству удалось добиться освобождения заложников, внеся за них около двух миллионов долларов выкупа.

Однако министр информации и культуры Нигерии Лай Мохаммед опроверг это сообщение.

"Мы используем различные меры, но категорически против выкупа. Мы не отвергаем предложений о посредничестве, но не собираемся раскрывать общую стратегию", - объяснил чиновник.

По данным местных СМИ, власти Нигерии начали переговоры с боевиками, похитившими студентов и преподавателей.

Как сообщалось, вооруженные бандиты напали на учебное заведение в Кагаре штата Нигер 17 февраля. Во время атаки один ученик был убит, десятки - похищены.

В Нигерии боевики напали на два села и убили 19 человек

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Теги: Нигерия, школьники, выкуп, правительство, похищение
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Источник: korrespondent.net

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