Ватикан проведет описание недвижимости в Италии

Управление имуществом Апостольского Престола проводит полное описание владений Ватикана в Италии на фоне периодических скандалов в отношении имущества папства, сообщает AFP.

Список будет сформирован примерно до наступления весны.

Ответственный за централизацию активов Ватикана епископ Нунцио Галантино пожаловался, что уже устал от «сенсационных» историй СМИ о богатствах Ватикана. Он отметил, что данные, согласно которым большинство недвижимости в Риме принадлежит католической церкви и Ватикану, ложные.

Как отмечается, в Италии управление руководит арендой 2,4 тыс. квартир и 600 офисами и магазинами.

В то же время недвижимость Престола в Париже (737 объектов) оценивается в 722,1 миллиона долларов. А в Лондоне у него насчитывается 27 объектов недвижимости площадью около 4600 квадратных метров и стоимостью около 131,4 миллиона долларов.

В Швейцарии, особенно в Женеве и Лозанне, у Апостольского Престола 140 объектов площадью 16 тысяч квадратных метров и стоимостью более 110 млн долларов.