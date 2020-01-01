Ватикан проведет описание недвижимости в Италии
Ответственный за централизацию активов Ватикана епископ Нунцио Галантино пожаловался, что уже устал от «сенсационных» историй СМИ о богатствах Ватикана.
Управление имуществом Апостольского Престола проводит полное описание владений Ватикана в Италии на фоне периодических скандалов в отношении имущества папства, сообщает AFP.
Список будет сформирован примерно до наступления весны.
Ответственный за централизацию активов Ватикана епископ Нунцио Галантино пожаловался, что уже устал от «сенсационных» историй СМИ о богатствах Ватикана. Он отметил, что данные, согласно которым большинство недвижимости в Риме принадлежит католической церкви и Ватикану, ложные.
Как отмечается, в Италии управление руководит арендой 2,4 тыс. квартир и 600 офисами и магазинами.
В то же время недвижимость Престола в Париже (737 объектов) оценивается в 722,1 миллиона долларов. А в Лондоне у него насчитывается 27 объектов недвижимости площадью около 4600 квадратных метров и стоимостью около 131,4 миллиона долларов.
В Швейцарии, особенно в Женеве и Лозанне, у Апостольского Престола 140 объектов площадью 16 тысяч квадратных метров и стоимостью более 110 млн долларов.
Как сообщает издание, начало истории с инвестициями в ценные активы датируется 1929 годом, когда Ватикан был основан как независимая территория по согласованию с Италией. Согласно этому соглашению, церкви выплатили компенсацию за недвижимость, изъятую ранее у Папского государства. Среди изъятых церковных активов был огромный дворец Квиринале, в котором в свое время проживали 30 пап, а сейчас он используется как резиденция итальянского президента.
По словам Галантино, именно тогда папа Пий XI решил использовать полученные деньги для инвестирования в собственность, в том числе за рубежом, «для обеспечения свободы и независимости церкви».
Напомним, что Папа Римский Франциск I впервые в истории католической церкви назначил женщину в Синод епископов - орган, который консультирует понтифика и обсуждает важные вопросы, связанные с церковью.
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