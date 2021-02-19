В РФ арестовали россиянина напавшего на сотрудника консульства Украины

В Санкт-Петербурге арестовали нападавшего на пограничника в консульстве Украины. Его отправили под стражу до 18 апреля. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Известно, что подозреваемый Назар Смоленский был ранее судим, у него нет жены и детей. Также, он здоров и у него нет заболеваний, не позволяющих пребывать в СИЗО.

"Не позднее 12.22 19.02.2021, имея умысел на грубое нарушение общественного порядка, находясь у д. 1 букв. В по ул. Бонч-Бруевича, дождавшись открытия входной двери в здание генерального консульства Украины, нанес гражданину П. предметом похожим на нож не менее двух ударов в паховую область и наружную поверхность бедра слева", - цитирует пресс-служба постановление суда.

Смоленский подозревается в преступлении по ч.2 статьи 213 Уголовного кодекса России (хулиганство с использованием оружия). Санкция по этой статье - штраф от 500 тысяч до миллиона рублей или в размере зарплаты/дохода за три-четыре года, принудительные работы в течение пяти лет, заключение на срок до семи лет.

Ранее госпогранслужба Украины заявила, что на ее сотрудника, охранявшего украинское генконсульство в Санкт-Петербурге, совершили нападение, мужчине нанесли два ножевых ранения.