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В Сербию доставили новую партию российской COVID-вакцины

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В стране уже привили свыше 1,2 млн человек. Вакцинируют препаратами Pfizer, Спутник V и китайской вакциной.
Вакцинация в Сербии началась 24 декабря
Вакцинация в Сербии началась 24 декабря

В Сербию из России доставили очередную партию препарата от коронавируса Спутник V. Все заказанные вакцины будут полностью поставлены в конце марта - первой половине апреля, сообщил министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович, пишет ТАСС.

"Сербия и далее единственная страна в Европе, для которой российские власти одобрили поставку значительного количества вакцин, это говорит об отношении россиян к своим сербским братьям", - заявил Попович.

Он добавил, что заказанные Сербией вакцины Спутник V "будут полностью поставлены в конце марта - первой половине апреля".

Известно, что на сегодняшний день в Сербии прививки от COVID-19 получили 1,23 млн человек. Всего в стране проживает семь миллионов.

Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американской компании Pfizer.

31 декабря регулятор выдал разрешение на применение российской Спутник V. Прививать им начали с 6 января.

Также Korrespondent.net писал, что в Сербию доставили один миллион доз китайской вакцины от коронавируса.

Напомним, сербский кинорежиссер Эмир Кустурица привился российской вакциной.
 

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Теги: Россия, вакцина, Сербия, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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