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В Конго убит посол Италии

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На автомобили ООН была организована засада. В результате нападения также скончался солдат корпуса карабинеров.
Лука Аттаназио
Лука Аттаназио
ansa.it

Посол Италии в Демократической Республике Конго Лука Аттаназио был застрелен во время нападения неизвестных. Вместе с послом погиб сопровождавший его итальянский карабинер, сообщает агентство ANSA.

Инцидент произошел в конголезском городе Гома. На автоколонну машин ООН, в одной из которых находился дипломат, была устроена засада.

Причина нападения неизвестна. Предполагается, что нападавшие намеревались захватить заложников.

Атака была отбита при помощи вовремя подоспевших правительственных сил.

Аттаназио возглавлял посольство Италии в Конго с октября 2019 года.

До этого мы писали, что в Конго во время нападения на деревню погибли 26 человек. Часть мирных жителей были застрелены, а большинство боевики убили при помощи мачете.

Также добавим, что в Конго погиб украинский миротворец - старший лейтенант Александр Мулявко. Он служил в 11 отдельной бригады армейской авиации Херсон. 

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Теги: Италия, смерть, Конго, убийство, посол, ДР Конго
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Источник: korrespondent.net

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