В Южной Корее вспыхнул масштабный лесной пожар

Огонь уничтожил леса, площадью 357 футбольных полей. Пожары начались еще 21 февраля. Засуха и сильный ветер мешают погасить пламя.

Пожар тушат около двух тысяч человек

В юго-восточной части Южной Кореи в воскресенье, 21 февраля, вспыхнул масштабный лесной пожар. Огонь уничтожил уже около 255 гектаров леса у городов Андон и Ечхон, пишет Yonhap.

С огнем борются около двух тысяч пожарных и десятки единиц спецтранспорта.

Огонь быстро распространяется из-за сильных порывов ветра.

Причиной пожара, по мнению местных властей, является сжигание мусора жителями.

Добавим, что на Донбассе трое военных погибли при пожаре. Пожар возник в одном из подразделений 58-ой отдельной мотопехотной бригады.

Как сообщалось ранее, эксперты отследили распространение радиации после пожаров у ЧАЭС. Весенние пожары в Чернобыльской зоне распространили радиацию на приличные расстояния.



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