Twitter удалил сотню аккаунтов за "подрыв веры в НАТО"

Две группы учетных записей осуществляли действия против США и Евросоюза, подчеркнули в Twitter.

Американская социальная сеть Twitter заблокировала 100 аккаунтов, связанных с Россией. Об этом сообщает ся на сайте компании во вторник, 23 февраля.

Указано, что речь идет о двух группах учетных записей. Первая из них состоит из 69 аккаунтов, которые связаны с российскими властями, с помощью которых осуществлялась активность, направленная "на подрыв веры в альянс НАТО и его стабильность".

Во вторую группу попал 31 аккаунт, связанный с российским Агентством интернет-исследовани", посредством которых осуществлялись действия, "направленные против США и ЕС".

Также в Twitter сообщили об удалении 238 аккаунтов из Ирана, с помощью которых осуществлялись действия, нацеленные на "вмешательство в дискуссию, касающуюся первых теледебатов кандидатов в президенты США в 2020 году".

Кроме того, были удалены 35 учетных записей, связанных с властями Армении, деятельность которых была направлена против Азербайджана.

Ранее сообщалось, что Facebook удалил десятки аккаунтов, использовавшихся для влияния на выборы в Украине. На рекламу в Facebook и Instagram во время президентских и парламентских выборов организаторы фейков потратили почти 2 млн долларов.

Также Facebook и Twitter заблокировали аккаунты, связанные с Россией. Действия страниц были направлены на Великобританию, США, Алжир и Египет.

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