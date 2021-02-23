В Испании намерены ввести штрафы за отказ вакцинироваться

Нарушителям будет грозить огромный штраф – до 60 тыс. евро. Галисия может стать первым испанским регионом с обязательной для всех COVID-вакцинацией.

Штрафовать будут всех нежелающих делать инъекцию

Власти автономного испанского региона Галисии планируют штрафовать всех жителей, отказывающихся прививаться от коронавируса. Размеры штрафов могут составлять до 60 тысяч евро, пишет The Local.

Законопроектом, над которым местное правительство работает с ноября, предлагается за "необоснованный" отказ вакцинироваться штрафовать от одной до трех тысяч евро.

Если же отказ от COVID-вакцины несет угрозу для здоровья и жизни граждан, то размер штрафа составит от трех до 60 тысяч евро.

Галисия с 2,7 млн жителями может стать первым регионом в Испании, где прививки от коронавируса будут обязательными.

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Напомним, в Греции сообщили о серьезных осложнениях после вакцины от COVID-19. Вакцинация там стартовала 27 декабря. Уже сделано более 730 тыс. прививок.



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