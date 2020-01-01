В Москве под арест отправлены более тысячи участников акций протеста

Всего в суды столицы России поступило 5716 дел об административных нарушениях в связи с несанкционированными акциями в январе.

Московские суды с 23 января арестовали 1251 человека по обвинению в нарушениях, связанных с проведением несанкционированных акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, еще 2500 человек были оштрафованы, сообщила пресс-служба Московского городского суда в среду, 24 февраля.

1218 человек были арестованы по статье 20 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга), а 33 - по статье 19 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). В целом с 23 января в суды Москвы поступило 5716 дел об административных правонарушениях, из них 5657 протоколов было составлено по статье 20 КоАП. 245 протоколов были возвращены в полицию для устранения недостатков.

Статистика по Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге в суды поступило 1659 дел по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП (наказание по ней подразумевает штрафы) и 314 - по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в митинге, повлекшее помехи движению транспорта, по статье может быть назначен арест). В апелляционную инстанцию поступило 88 дел, без изменений оставлено большинство из них - 45, пять - отменено и по пяти - изменено наказание.

23 и 31 января, а также 2 февраля по всей России прошли массовые акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, которому суд заменил условный срок по делу Ив Роше на реальный. По данным ОВД-Инфо, на акциях по всей стране было задержано около 11 тысяч человек. По итогам протестных мероприятий было заведено около 90 уголовных дел "о насилии против силовиков, перекрытии дорог, хулиганстве, повреждении имущества, нарушении санитарно-эпидемиологических норм и вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия".

Источник: Русская служба DW

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