Пандемия и оборона: созван экстренный саммит ЕС

Двухдневный саммит пройдет в формате видеоконференции. На второй день в нем примет участие генсек НАТО.

ЕС проведет второй в этом году саммит Getty Images

Лидеры стран-членов Евросоюза проведут экстренные переговоры, посвященные пандемии коронавируса и безопасности организации. Двухдневный саммит открывается в четверг, 25 февраля, и пройдет в формате видеоконференции, анонсировала пресс-служба ЕС.

Так, в первый день во время онлайн-встречи главы 27 государств обсудят проблемы вакцинации от коронавируса, введения COVID-сертификатов, а также вопросы, связанные с ограничением передвижения между странами на фоне осложнения эпидситуации во многих из них.

В пятницу к участникам саммита присоединится генсек НАТО Йенс Столтенберг, с которым они рассмотрят отношения между ЕС и альянсом. Кроме того, буду подняты вопросы обороны и безопасности Союза, в частности в киберсфере.

Отметим, это будет вторая в этом году видеоконференция лидеров стран-членов ЕС. Первая, которая прошла в конце января, была полностью посвящена пандемии коронавируса.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз увеличит свой взнос в фонд механизма распределения вакцин COVAX в два раза - с 500 миллионов евро до миллиарда.

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