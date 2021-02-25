Пандемия и оборона: созван экстренный саммит ЕС
Лидеры стран-членов Евросоюза проведут экстренные переговоры, посвященные пандемии коронавируса и безопасности организации. Двухдневный саммит открывается в четверг, 25 февраля, и пройдет в формате видеоконференции, анонсировала пресс-служба ЕС.
В пятницу к участникам саммита присоединится генсек НАТО Йенс Столтенберг, с которым они рассмотрят отношения между ЕС и альянсом. Кроме того, буду подняты вопросы обороны и безопасности Союза, в частности в киберсфере.
Отметим, это будет вторая в этом году видеоконференция лидеров стран-членов ЕС. Первая, которая прошла в конце января, была полностью посвящена пандемии коронавируса.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз увеличит свой взнос в фонд механизма распределения вакцин COVAX в два раза - с 500 миллионов евро до миллиарда.
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