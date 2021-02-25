Пашинян заявил, что армия подчиняется ему

Опасность переворота в Армении управляема, говорит Никол Пашинян и добавляет, что "внутри страны у нас врагов нет".

В Армении ситуация после попытки военного переворота управляема. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на митинге своих сторонников, сообщает armeniasputnik.am в четверг, 25 февраля.

Он подчеркнул, что опасность столкновений всегда есть, поэтому все силы в Армении должны договориться и предотвратить это.

"Самое важное, что мы все спокойны. Внутри страны у нас врагов нет. Это самый важный факт. Но есть вопросы, которые нужно обсудить", - сказал Пашинян.

По словам главы правительства, опасность переворота на данный момент управляема, а армия подчиняется "народу и премьеру".

"Я считаю, что это (требование военных об отставке Пашиняна - ред.) эмоциональная реакция. И к нашим братьям мы не должны относиться строго", - подытожил Пашинян.

Напомним, протесты против Пашиняна продолжаются с момента подписания соглашения с Азербайджаном по Нагорному Карабаху, в результате которого Армения потеряла значительную часть влияния в регионе.

Ранее сегодня Генштаб потребовал отставки Пашиняна и его правительства. Премьер назвал это требование попыткой переворота и уволил главу Генштаба Армении.

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