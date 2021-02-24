Новый COVID-штамм в США снижает эффективность вакцины - СМИ

Мутация была выявлена осенью прошлого года. Она может ослабить пользу препаратов от коронавируса.

Ученые Калифорнийского технологического института и Колумбийского университета в новом исследовании выяснили, что распространившийся в Нью-Йорке новый штамм коронавируса снижает эффективность COVID-препаратов, пишет The New York Times.

Специалисты мутацию выявили в ноябре 2020 года. В феврале эксперты, руководствуясь данными международной базы GISAID, определили, что доля геномов этого штамма инфекции среди зарегистрированных в мегаполисе составляет 27%.

Известно, что B.1.526 содержит, в том числе, мутацию E484K, из-за которой новые варианты коронавируса уходят от иммунного ответа.

Помимо этого, новая мутация может стать причиной снижения эффективности и пользы вакцин от COVID-19.

Новые штаммы COVID-19 в Украине не найдены – Степанов

Напомним, первая страна получила вакцины по механизму COVAX. Ею стала Гана, которой доставят 600 тысяч доз вакцины AstraZeneca.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet