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Новый COVID-штамм в США снижает эффективность вакцины - СМИ

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Мутация была выявлена осенью прошлого года. Она может ослабить пользу препаратов от коронавируса.
Исследование провели две группы ученых
Исследование провели две группы ученых

Ученые Калифорнийского технологического института и Колумбийского университета в новом исследовании выяснили, что распространившийся в Нью-Йорке новый штамм коронавируса снижает эффективность COVID-препаратов, пишет The New York Times.

Специалисты мутацию выявили в ноябре 2020 года. В феврале эксперты, руководствуясь данными международной базы GISAID, определили, что доля геномов этого штамма инфекции среди зарегистрированных в мегаполисе составляет 27%.

Известно, что B.1.526 содержит, в том числе, мутацию E484K, из-за которой новые варианты коронавируса уходят от иммунного ответа.

Помимо этого, новая мутация может стать причиной снижения эффективности и пользы вакцин от COVID-19.

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Напомним, первая страна получила вакцины по механизму COVAX. Ею стала Гана, которой доставят 600 тысяч доз вакцины AstraZeneca.
 

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Теги: США, вакцина, Нью-Йорк, штамм, вакцинация, прививки, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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