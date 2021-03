На протестах в Мьянме за день убиты 18 человек

В Янгоне силовики использовали против людей свето-шумовые гранаты, слезоточивый газ, а также стреляли боевыми патронами.

Во время акций протеста против захвата власти военными в Мьянме силовики открыли огонь по протестующим, убиты по меньшей мере 18 человек, более 30 - получили ранения.

Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на управление верховного комиссара ООН по правам человека.

"Мы решительно осуждаем эскалацию насилия против протестов в Мьянме и призываем военных немедленно прекратить применение силы против мирных протестующих", - говорится в сообщении организации в Twitter.

По данным издания, митинги прошли во многих городах страны. Так, в крупнейшем из них, в Янгоне, правоохранители использовали против людей свето-шумовые гранаты, слезоточивый газ, а также стреляли боевыми патронами.

В связи с этим протестующие написали у себя на предплечьях группу крови и контактный номер ближайшего родственника - на случай, если получат ранение.

ВНИМАНИЕ! Фото и видео содержат сцены насилия и смерти и не рекомендуются к просмотру лицам до 16 лет, беременным и людям со слабой психикой

Protesters in Myanmar are standing their ground, even as security forces use live ammo. Reports that 18 protesters were killed today. And still they stand strong against the coup.#WhatsHappeninglnMyanmar



pic.twitter.com/9XrzuLAEvw — Joshua Potash (@JoshuaPotash) February 28, 2021

TW/blood

This 20 years old young boy from Yangon was shot to death by Myanmar Military junta during his peaceful protest. He called his mother before he passed away, and said:



“ MOM... I get Shot!”



Today, at least 26 were killed in Myanmar.#WhatsHappeningInMyanmar#Feb28Coup pic.twitter.com/jpbSLv5TRJ — Thiha Aung (@ThihaAu69908571) February 28, 2021

GRAPHICS: A Myanmar Muslim young man from Mawlamyine, Mon State was shot in the head by #Myanmar police and military. Died on the spot.#WhatsHappeningInMyanmar #Feb28Coup #MilkTeaAlliance #MilkTeaAllianceMyanmar pic.twitter.com/Vhx0sIjuYN — Ro Nay San Lwin (@nslwin) February 28, 2021

Как сообщалось, на прошлой неделе в ходе протестов в Мьянме были убиты двое протестующих. По словам медиков, один из погибших был несовершеннолетним.

Переворот в Мьянме: представителя ООН не пустили в страну

