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Дональд и Мелания Трамп сделали COVID-прививки в январе - СМИ

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Экс-лидер Соединенных Штатов получил вместе с супругой прививку от коронавирусной инфекции еще будучи действующим президентом.
Неизвестно, какая вакцина была использована
Неизвестно, какая вакцина была использована

Бывший президент США Дональд Трамп и его супурга Мелания привились от коронавируса еще в январе в Белом доме, сообщает Axios со ссылкой на человека из близкого окружения четы Трамп.

Какой вакциной привились экс-глава Белого дома с женой, не сообщается.

Сам Трамп в своем Twitter в октябре прошлого года сообщил, что он и первая леди заболели COVID-19. В тот же день президент прибыл в медицинский центр имени Уолтера Рида. Однако спустя несколько дней он вернулся в Белый дом.

Лечащий врач Трампа заявил, что все результаты COVID-тестов Трампа были отрицательными.

Больше, чем от войн. В США полмиллиона жертв COVID

В декабре 2020 года Трамп заявлял, что вакцинироваться от коронавируса пока не будет.

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Теги: США, президент, вакцина, вакцинация, Трамп, прививки, Дональд Трамп, Коронавирус, Мелания Трамп
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Источник: korrespondent.net

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