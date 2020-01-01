Дональд и Мелания Трамп сделали COVID-прививки в январе - СМИ

Экс-лидер Соединенных Штатов получил вместе с супругой прививку от коронавирусной инфекции еще будучи действующим президентом.

Бывший президент США Дональд Трамп и его супурга Мелания привились от коронавируса еще в январе в Белом доме, сообщает Axios со ссылкой на человека из близкого окружения четы Трамп.

Какой вакциной привились экс-глава Белого дома с женой, не сообщается.

Сам Трамп в своем Twitter в октябре прошлого года сообщил, что он и первая леди заболели COVID-19. В тот же день президент прибыл в медицинский центр имени Уолтера Рида. Однако спустя несколько дней он вернулся в Белый дом.

Лечащий врач Трампа заявил, что все результаты COVID-тестов Трампа были отрицательными.

Больше, чем от войн. В США полмиллиона жертв COVID

В декабре 2020 года Трамп заявлял, что вакцинироваться от коронавируса пока не будет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet