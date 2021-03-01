Япония требует, чтобы Китай прекратил брать у ее граждан ректальный мазок

Вашингтон и Токио требуют прекратить унизительную процедуру ректальных анализов на COVID-19 в отношении своих граждан.

Японцы сообщили о "психологическом стрессе" из-за ректальных мазков, которые их заставили сдавать в Китае

Правительство Японии обратилось к КНР с просьбой освободить ее граждан, въезжающих в страну, от ректального метода тестирования коронавирусной инфекции, так как туристы массово жалуются на психологический стресс после этой процедуры. Об этом в понедельник, 1 марта, пишет KyodoNews.

“Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что Китай не проинформировал страну об изменении политики ПЦР-тестирований. Кроме того, эффективность выявления коронавируса по анализу ректального мазка не доказана нигде в мире”, - говорится в сообщении.

Ранее недовольство процедурой ректального анализа на коронавирус выразили США после того, как в Китае ей были подвергнуты некоторые официальные лица Штатов.

Ректальный мазок для тестирования на коронавирус в Китае начали применять в январе. Инфекционисты страны заявляют, что такой метод точнее обычного. Образцы коронавируса сохраняются в прямой кишке гораздо дольше, чем в верхних дыхательных путях.

Кроме того, диагностировать заболевание у пациентов с легкой формой при помощи мазка из зева или носоглотки через три-пять дней после заражения не получится.

Ранее ученые назвали необычную способность COVID-19. Открытие может объяснить положительные тесты на коронавирусную инфекцию нового типа у переболевших.

Также, медики назвали четыре симптома заражения коронавирусом на ранней стадии.

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