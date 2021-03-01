Япония требует, чтобы Китай прекратил брать у ее граждан ректальный мазок
Правительство Японии обратилось к КНР с просьбой освободить ее граждан, въезжающих в страну, от ректального метода тестирования коронавирусной инфекции, так как туристы массово жалуются на психологический стресс после этой процедуры. Об этом в понедельник, 1 марта, пишет KyodoNews.
“Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что Китай не проинформировал страну об изменении политики ПЦР-тестирований. Кроме того, эффективность выявления коронавируса по анализу ректального мазка не доказана нигде в мире”, - говорится в сообщении.
Ранее недовольство процедурой ректального анализа на коронавирус выразили США после того, как в Китае ей были подвергнуты некоторые официальные лица Штатов.
Ректальный мазок для тестирования на коронавирус в Китае начали применять в январе. Инфекционисты страны заявляют, что такой метод точнее обычного. Образцы коронавируса сохраняются в прямой кишке гораздо дольше, чем в верхних дыхательных путях.
Кроме того, диагностировать заболевание у пациентов с легкой формой при помощи мазка из зева или носоглотки через три-пять дней после заражения не получится.
Ранее ученые назвали необычную способность COVID-19. Открытие может объяснить положительные тесты на коронавирусную инфекцию нового типа у переболевших.
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