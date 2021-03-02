Президент Армении повторно отказался увольнять главу Генштаба

Армен Саркисян решил обратиться в Конституционный суд с просьбой рассмотреть закон О военной службе и о статусе военнослужащего на соответствие конституции.

Президент Армении Армен Саркисян повторно не стал подписывать ходатайство премьер-министра Никола Пашиняна об освобождении от должности начальника Генштаба вооруженных сил Оника Гаспаряна. Об этом сообщается на сайте главы государства во вторник, 2 марта.

"Президент республики считает безотлагательным разрешение политического кризиса, связанного с увольнением начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна. Президент республики принял решение не подписывать проект указа", – говорится в сообщении.

При этом Саркисян обратился в Конституционный суд "для решения вопроса конституционности закона О воинской службе и статусе военнослужащего от 15 ноября 2017 года".

Также он полагает, что нынешняя ситуация в Армении "является результатом разногласий между политическими и военными деятелями в послевоенный и послевоенный период, иногда с очень персонализированными подходами".

В сообщении указано, что Саркисян продолжит шаги по дальнейшей стабилизации ситуации в Армении и будет призывать все стороны вести переговоры для поиска всеобъемлющего решения всех существующих проблем.

Накануне Совет безопасности Армении, созванный премьер-министром Николом Пашиняном, призвал Саркисяна подписать указ об увольнении Гаспаряна, ранее требовавшего отставки Пашиняна и его правительства.

В то же время, в центре Еревана продолжаются протесты сторонников и противников Пашиняна, произошли столкновения.

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