Число жертв давки в университете Боливии увеличилось - СМИ

В результате падения с пятого этажа здания вуза погибли семеро молодых людей, а не пятеро, как сообщалось ранее.

Количество студентов, которые погибли после падения с пятого этажа университета Эль-Альто во время митинга, увеличилось до семи. Об этом в ночь со вторника на среду, 3 марта, сообщила газета El Deber.

Отмечается, что трое погибших умерли на месте, еще четверо - в медучреждении. Им было от 21 до 23 лет.

По данным издания, молодые люди в результате давки и сломанных ограждений упали с высоты около 17 метров. Четверо из них госпитализированы.

Делом занялись правоохранительные органы, которые уже вызвали на допрос охранников университета. Полицейские намерены выяснить, почему руководство вуза и охрана допустили скопление людей в условиях пандемии.

Кроме того, следователи планируют допросить одну из девушек-участниц драки у ограждения.

Напомним, накануне сообщалось о пяти жертвах падения с высоты в Эль-Альто. Студенты во время митинга скопились на пятом этаже здания, и ограждение не выдержало.

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