Роботы наступают. Революция в вооружении

В сфере военной техники сейчас происходит революция, третий коренной переворот после изобретения черного пороха и ядерного оружия.

Войной роботов человечество пугают уже достаточно давно. Пентагон призывает правительство США к массивным инвестициям в автономные боевые системы, иначе ведущее место займет Китай.

Но остается вопрос, а могут ли роботы вообще вести войны?

В сфере военной техники сейчас происходит революция, третий коренной переворот после изобретения черного пороха и ядерного оружия, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Огромные технологические достижения, которые были сделаны в последние годы в сфере роботехники и искусственного интеллекта, поставили идею об автономно работающем оружии на порог ее конкретной реализации.

Так разрешат ли машинам принимать решения о жизни и смерти?

Все, кроме ядерного оружия

В новом докладе Комиссии по национальной безопасности и искусственному интеллекту США речь идет о том, какую роль Америка будет играть в будущем в разработке и применении автономных боевых систем. И, по мнению членов этой комиссии, ответ на этот вопрос может быть только один: "США должны быть далеко впереди, иначе их место займет Китай”.

Управляться машинами не должно только ядерное оружие - но в остальном широкая поддержка соответствующих технологий крайне важна, считают американцы.

"Сейчас Соединенные Штаты должны предпринимать действия, чтобы использовать системы искусственного интеллекта и инвестировать в новые разработки ИИ значительно больше ресурсов с целью защиты своей безопасности, поддержки благосостояния и укрепления будущего демократии", - говорится в докладе.

Запрет роботов

В США считают, что глобальный запрет автоматических боевых систем не в интересах страны - потому что главные стратегические противники все равно не будут его придерживаться.

Америка, говорится в докладе, должна инвестировать так много, как это возможно, чтобы сохранить превосходство над такими странами, как Россия, но, прежде всего, над Китаем, и затем использовать это превосходство для создания стабильности. Своего рода вооружение ради мира.

Эксперты относятся к таким идеям критически, - отмечает Der Spiegel.

"Мы снова на пути к гонке вооружений между США, Китаем и Россией", - приводит издание слова Ани Дальманн из Фонда Наука и политика (SWP) в Берлине. По ее словам, американцы предполагают, что они занимают лидирующую позицию в области технологий и могут ее расширять. Но это сомнительно.

EPA

В ООН уже на протяжении нескольких лет ведутся переговоры о международном запрете на автономное оружие, в рамках Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия. Однако по-настоящему они не продвигаются.

В прошлом году правозащитная организация Human Rights Watch объединила в своем докладе позиции разных стран. Согласно ему, только 30 стран, в основном из Южной Америки, Африки и Азии, однозначно выступили за международный запрет.

В частности, двойственной позиции придерживается Германии, что, вероятно, связана с новой воздушной боевой системой FCAS, которую хотят совместно разработать ФРГ, Франция и Испания. В ней беспилотные летательные аппараты объединят возможности управляемых летательных аппаратов и дронов и, вероятно, будут располагать как минимум несколькими автономными функциями.