Китайский суд признал гомосексуализм психическим расстройством

Отмечается, что в 2017 году 24-летняя активистка подала в суд на Jinan University Press и компанию, принадлежащую розничному торговцу JD.com, за публикацию и распространение фактически неверного суждения в учебнике для студентов 2013 года.

"В учебных материалах гомосексуализм классифицируется как психическое расстройство, а это не так", – заявила истица.

В апелляционном постановлении от 9 февраля формулировка названа следствием "различий в восприятии" и не признается ошибочной. Таким образом суд фактически поддержал решение, вынесенное в сентябре прошлого года.

Агентство напомнило, что в 2001 году Китайская психиатрическая ассоциация исключила гомосексуализм из категории психических расстройств.

При этом китайское общество в целом негативно относится к открытым гомосексуалам.

Ранее сообщалось, что Instagram начал блокировать контент, в котором упоминается лечение гомосексуализма.

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