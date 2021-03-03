Китайский суд признал гомосексуализм психическим расстройством
"В учебных материалах гомосексуализм классифицируется как психическое расстройство, а это не так", – заявила истица.
В апелляционном постановлении от 9 февраля формулировка названа следствием "различий в восприятии" и не признается ошибочной. Таким образом суд фактически поддержал решение, вынесенное в сентябре прошлого года.
Агентство напомнило, что в 2001 году Китайская психиатрическая ассоциация исключила гомосексуализм из категории психических расстройств.
При этом китайское общество в целом негативно относится к открытым гомосексуалам.
Ранее сообщалось, что Instagram начал блокировать контент, в котором упоминается лечение гомосексуализма.
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