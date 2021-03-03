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Китайский суд признал гомосексуализм психическим расстройством

Комментариев: 2
Некорректную формулировку о гомосексуальности в университетском учебнике отказались признать ошибочной.
ЛГБТ-демонстрация в Китае
ЛГБТ-демонстрация в Китае
twitter.com/CNN
 
Суд в китайской провинции Цзянсу встал на сторону авторов учебника, в котором гомосексуальность признана психическим расстройством. Об этом cообщило агентство Reuters.
 
Отмечается, что в 2017 году 24-летняя активистка подала в суд на Jinan University Press и компанию, принадлежащую розничному торговцу JD.com, за публикацию и распространение фактически неверного суждения в учебнике для студентов 2013 года.

"В учебных материалах гомосексуализм классифицируется как психическое расстройство, а это не так", – заявила истица.

В апелляционном постановлении от 9 февраля формулировка названа следствием "различий в восприятии" и не признается ошибочной. Таким образом суд фактически поддержал решение, вынесенное в сентябре прошлого года.

Агентство напомнило, что в 2001 году Китайская психиатрическая ассоциация исключила гомосексуализм из категории психических расстройств.

При этом китайское общество в целом негативно относится к открытым гомосексуалам. 

Ранее сообщалось, что Instagram начал блокировать контент, в котором упоминается лечение гомосексуализма.

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Теги: суд, Китай, гомосексуализм, ЛГБТ, ЛГБТ-сообщество, гомосексуалисты, психическое расстройство
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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shk67    03.03.2021, 19:34
Оценка:  +4
shk67
Все правильно! Посмотрите на Киву!
Mmgpjfg    03.03.2021, 19:57
Оценка:  +4
Mmgpjfg
И посмотрите на ватного Антибеса, Больной педик!))))
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