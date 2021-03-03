Блинкен назвал Китай главным геополитическим соперником США в XXI веке

Взаимодействовать с Пекином следует "с позиции силы", поскольку Китай бросает серьезный вызов стабильной и открытой международной системе.

Новая администрация США считает главным геополитическим вызовом для страны в XXI веке отношения с Китаем. К серьезным вызовам относится и взаимодействие с РФ, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

"Несколько стран представляют серьезный вызов для нас, в том числе Россия, Иран и Северная Корея", - заявил Блинкен во время выступления, посвященного стратегическим приоритетам во внешней политике администрации президента Джо Байдена.

Он добавил, что не менее серьезными кризисами, с которыми "приходится иметь дело" США, являются ситуации в Йемене, Эфиопии и Мьянме.

"Но вызов со стороны Китая - совершенно другое дело", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

По мнению Блинкена, Китай является единственной страной, которая имеет экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь и которая при этом "бросает серьезный вызов стабильной и открытой международной системе".

"Наши отношения с Китаем будут конкурентными там, где они должны быть, тесными там, где они могут быть, и враждебными, когда они должны такими быть", - считает госсекретарь, добавив, взаимодействовать с Китаем следует "с позиции силы".

Если США не будут этого делать, Пекин якобы "будет действовать безнаказанно", подчеркнул Блинкен.

Мир нуждается в лидерстве США – Блинкен

Ранее госсекретарь США заявил, что Америка не будет продвигать демократию путем военных интервенций и не собирается предпринимать попыток свержения авторитарных режимов.

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