Байден продлил санкции против РФ

Санкционные меры против России глава Белого дома продлил еще на 12 месяцев, поскольку ситуация вокруг Украины представляет угрозу для нацбезопасности США.

Впервые санкции против РФ были введены в 2014 году

Президент США Джо Байден продлил на год ряд санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией в Украине и в Крыму. Об этом говорится в официальном уведомлении Белого дома, размещенном в Федеральном реестре, пишет ТАСС.

В пояснительной записке главы Белого дома говорится, что ситуация вокруг Украины "по-прежнему представляет серьезную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США. По этой причине режим ЧС, введенный 6 марта 2014 года, а также меры, принятые в ответ на кризис, должны оставаться в силе и после 6 марта 2021 года".

Санкции против России США ввела администрация президента Барака Обамы в 2014 году после оккупации Россией Крыма. После этого санкции неоднократно расширялись и продлевались.

Новые санкции США и ЕС против России: на эскалацию решили не идти

До этого стало известно, что США из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным ввели санкции против россиян, а также российских компаний.

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