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Байден продлил санкции против РФ

Комментариев: 3
Санкционные меры против России глава Белого дома продлил еще на 12 месяцев, поскольку ситуация вокруг Украины представляет угрозу для нацбезопасности США.
Впервые санкции против РФ были введены в 2014 году
Впервые санкции против РФ были введены в 2014 году

Президент США Джо Байден продлил на год ряд санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией в Украине и в Крыму. Об этом говорится в официальном уведомлении Белого дома, размещенном в Федеральном реестре, пишет ТАСС.

В пояснительной записке главы Белого дома говорится, что ситуация вокруг Украины "по-прежнему представляет серьезную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США. По этой причине режим ЧС, введенный 6 марта 2014 года, а также меры, принятые в ответ на кризис, должны оставаться в силе и после 6 марта 2021 года".

Санкции против России США ввела администрация президента Барака Обамы в 2014 году после оккупации Россией Крыма. После этого санкции неоднократно расширялись и продлевались.

Новые санкции США и ЕС против России: на эскалацию решили не идти

До этого стало известно, что США из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным ввели санкции против россиян, а также российских компаний.

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Теги: Россия, Украина, США, президент, Байден, санкции, Джо Байден, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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mtrevbccde    03.03.2021, 22:23
Оценка:  -22
mtrevbccde
Байден выглядит так будто умер в середине февраля...
Mmgpjfg    03.03.2021, 22:38
Оценка:  +6
Mmgpjfg
Лучше посмотри как ваш Ботоксный Карлик выглядит!)) каждый год по разному, то глазки узкие как у бурят, то дергается на стуле как придурок......
МаксимУм    03.03.2021, 22:16
Оценка:  +9
МаксимУм
Упс... Прямо в очко!
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