В Японском море горело российское судно

Пожар произошел когда рыболовецкое судно с десятками людей находилось в 12 милях от берега.

С судна Витим эвакуировали всех моряков vlad.mk.ru

Судно Витим с 30 рыбаками на борту загорелось около семи утра по местному времени в Японском море, на траверзе острова Аскольд, в 12 милях от берега. Вскоре всех находящихся на судне эвакуировали. Об этом в субботу, 6 марта, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что пожар начался в рыбном цеху. На помощь направилось судно Спасатель Заборщиков, затем к тушению приступил спасательный буксир Лазурит.

"По предварительным данным, пострадавших нет, члены экипажа эвакуированы, спасательное судно приступило к ликвидации пожара", -сообщилпредставитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Позже в компании-судовладельце Пасифик Краб рассказали, что членов экипажа Витима везут во Владивосток.

Напомним, в конце декабря трое украинцев погибли при пожаре на рыболовном судне на Канарах.

Перед этим семь человек погибли и более 20 пострадали в результате пожара на нефтеналивном танкере в Индонезии. Предположительно, жертвы оказались заперты внутри корабля во время пожара.

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