Чехия выдала США двух украинских хакеров

Украинцы были задержаны полицией Чехии в феврале прошлого года. В США им грозит до 20 лет лишения свободы.

Власти Чехии экстрадировали в США двух граждан Украины, которых подозревают в киберпреступлениях и отмывании денег. Об этом сообщает iRozhlas в субботу, 6 марта.

По данным следствия, украинцы входили в организованную группу киберпреступников, действующих во многих странах. Саму же группу обнаружили полицейские в сотрудничестве с амеиканским ФБР.

"Это высокопоставленные киберпреступники, которые использовали самые современные инструменты киберпреступности", – сказал пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослав Ибегей.

По его словам, сотрудничество с США по данному делу длилось около трех лет. Ущерб от действий хакеров оценивается в 500 тысяч долларов.

Украинцы были задержаны полицией Чехии в феврале прошлого года. В настоящее время оба находятся в США. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, в феврале украинец Александр Мусиенко получил семь лет тюрьмы в США за миллионные интернет-кражи. Также он должен заплатить почти 100 тысяч долларов компенсации.

Также сообщалось, что украинский хакер разработал один из крупнейших фишинговых сервисов. Его жертвами стали банки в десятке стран.

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