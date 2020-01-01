Патриарх Варфоломей подтвердил визит в Украину

Патриарх заявил о намерении присутствовать на торжествах, приуроченных к 30-летию Независимости Украинского государства.

"Слуги народа" встретились с Варфоломеем в Стамбуле facebook.com/yevheniya.khudzik

Вселенский патриарх Константинопольский Варфоломей официально подтвердил свое намерение посетить Украину в текущем году. Об этом в субботу, 6 марта, сообщила заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук в Facebook.

"Отличные новости из Стамбула! На встрече с делегацией народных депутатов из фракции Слуга народа Вселенский патриарх Варфоломей I подтвердил свой приезд в Украину на торжества по случаю 30-летия Независимости - по приглашению Владимира Зеленского", - указано в сообщении.

Отмечается, что последний раз патриарх был в Украине 13 лет назад.

"Очень символично, что на праздновании Дня Независимости Украины прибудет патриарх, который сыграл одну из ключевых ролей для независимости и признания украинского православия", - написала Кравчук.

Как сообщалось, патриарх Варфоломей вакцинировался от коронавируса. По данным СМИ, прививка была сделана препаратом Sinovac китайского производства.

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