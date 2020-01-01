Китай безвозмездно поставляет вакцины в 69 стран – МИД

В КНР продажи препарата от COVID-19 осуществляют в 43 страны. Также Китай поставляет вакцины миротворцам ООН.

Власти КНР на безвозмездной основе поставляют вакцины от коронавируса в 69 государств, продают препарат еще 43 странам. Об этом заявил член Госсовета, министр иностранных дел Ван И, пишет ТАСС.

"В рамках инициативы COVAX мы пообещали предоставить 10 млн доз вакцин для удовлетворения потребностей прежде всего развивающихся стран. Китай на безвозмездной основе предоставляет вакцины 69 развивающимся государствам, экспортирует вакцины в 43 страны", - сказал Ван И на ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган).

Он добавил, что Китай COVID-вакцины предоставил миротворцам ООН. Также власти КНР готовы обеспечить поставки для Международного олимпийского комитета (МОК) и участников Игр.

Между тем, Украина намерена оштрафовать поставщика китайской вакцины. Согласно условиям договора о закупке первая партия китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech должна быть передана и принята Украиной не позднее 7 марта. Ожидается 700 тысяч доз препарата.



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