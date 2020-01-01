ДТП в Польше: стало известно состояние пострадавших

Девять украинцев, по-прежнему, остаются в тяжелом состоянии. Всего в больницах находятся 24 пассажира автобуса.

В польских больницах по состоянию на утро вторника, 9 марта, остаются 24 украинца, которые пострадали в ДТП с участием автобуса Познань-Херсон, сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные МИД.

При этом девять госпитализированных - в тяжелом состоянии.

"По состоянию на 7 часов 9 марта, по информации МИД Украины, в лечебных учреждениях Республики Польша находится 24 человека (из них 9 в тяжелом состоянии)", - отмечается в сообщении.

Таким образом, за минувшие сутки ни одного из пострадавших не выписали из больницы, в то время, как днем ранее больницы покинули четверо пострадавших в ДТП.

Также вчера сообщалось, что в Польше не хотели лечить попавших в ДТП украинцев, поскольку у них нет страховки.

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