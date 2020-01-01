Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ДТП в Польше: стало известно состояние пострадавших

Комментариев: 0
Девять украинцев, по-прежнему, остаются в тяжелом состоянии. Всего в больницах находятся 24 пассажира автобуса.
Автобус Познань-Херсон после аварии
Автобус Познань-Херсон после аварии
RMF24

В польских больницах по состоянию на утро вторника, 9 марта, остаются 24 украинца, которые пострадали в ДТП с участием автобуса Познань-Херсон, сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные МИД.

При этом девять госпитализированных - в тяжелом состоянии.

"По состоянию на 7 часов 9 марта, по информации МИД Украины, в лечебных учреждениях Республики Польша находится 24 человека (из них 9 в тяжелом состоянии)", - отмечается в сообщении.

Таким образом, за минувшие сутки ни одного из пострадавших не выписали из больницы, в то время, как днем ранее больницы покинули четверо пострадавших в ДТП.

Также вчера сообщалось, что в Польше не хотели лечить попавших в ДТП украинцев, поскольку у них нет страховки.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Польша, ДТП, больницы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь