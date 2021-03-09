Президент Италии получил первую COVID-прививку препаратом Moderna

Главе государства прививку от коронавирусной инфекции сделали согласно графику вакцинации для граждан определенной возрастной категории.

После укола президент пробыл в больнице положенных 15 минут ansa.it

Президент Италии Серджо Маттарелле получил первую из двух доз прививку от коронавируса. 79-летнему главе державы сделали укол в соответствии с национальным графиком вакцинации для своей возрастной категории, пишет ANSA.

По информации издания, Маттарелле получил инъекцию препаратом американского производства Moderna в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме.

После вакцинации Маттарелле, прежде чем покинуть медучреждение, подождал 15 минут.

Добавим, что президент Ганы первым в мире получил COVID-прививку в рамках COVAX. В Гану привезли первых 600 тысяч доз вакцины AstraZeneca. До конца 2021 года прививки получат 20 млн граждан.

Также мы писали о том, что венгерский президент привился вакциной китайском компании Sinopharm. Всего в Венгрии используют вакцины от пяти производителей.



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