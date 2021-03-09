Беларусь высылает польского дипломата

Из страны вышлют польского консула в Бресте из-за его участия в неофициальном мероприятии, посвященном Дню памяти "проклятых солдат".

Беларусь вышлет консула генконсульства Республики Польша в Бресте из-за его участия в неофициальном мероприятии ко Дню памяти "проклятых солдат". Об этом сообщает МИД Беларуси во вторник, 9 марта.

В МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского.

"В ходе встречи польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с участием консула генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат", прошедшем 28 февраля 2021 года в Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций", - сказано в сообщении.

В связи с этим польской стороне была вручена нота, в которой консулу Тимофеюку предложили покинуть территорию Беларуси.

"Принципиальная и последовательная позиция белорусской стороны в отношении "проклятых солдат" и их типичных представителей - "банды Бурого" остается неизменной и неоднократно доводилась до польской стороны. Абсолютно неприемлемы для нас героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшие нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма", - добавили в ведомстве.

Напомним, что ранее в КГБ Беларуси заявили о готовящихся попытках подрыва ситуации в стране. Уже в конце марта, по данным спецслужбы страны, "некоторые лица" готовят дестабилизацию ситуации.

Также Александр Лукашенко заявил о выявлении арсенала с тротилом и пластидом. В Беларуси, по словам Лукашенко, задержали некую новую группировку, у которой якобы обнаружили арсенал взрывчатки.

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