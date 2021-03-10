В РФ замедлили работу Twitter

Роскомнадзор американской соцсети угрожает полной блокировкой на территории РФ. Якобы Twitter с 2017 года игнорирует требования по удалению недопустимого контента.

"Война" между Роскомнадзором и Twitter началась четыре года назад twitter.com

На территории России со среды, 10 марта, замедлена работа социальной сети Twitter на всех мобильных устройствах и на половине стационарных. Такие ограничения предприняты из-за "систематическогом невыполнения требований по удалению запрещенного в РФ контента", сообщает Роскомнадзор.

"С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса согласно регламенту", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Если же американский сервис продолжит игнорировать требования закона, Роскомнадзор обещает продолжать применять меры воздействия вплоть до полной блокировки Twitter в России.

Как заявил изданию Интерфакс замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, юридические основания для этого есть.

Согласно информации Роскомнадзора, якобы Twitter с 2017 года не удаляет сообщения, в которых имеются попытки склонить несовершеннолетних к суициду, материалы с детской порнографией и информацию об употреблении наркотических веществ.

За четыре года российский регулятор направил техногиганту свыше 28 тысяч "требований об удалении противоправных ссылок и публикаций".

"На 10 марта 2021 года не удаленными остаются 3 168 материалов с запрещенной информацией (в том числе 2 569 с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 с детской порнографией, 149 с информацией об использовании наркотиков)", - говорится в сообщении.

Тем временем, в сети сообщают, что после решения по Twitter перестали работать ряд правительственных сайтов РФ. Также наблюдаются сбои в работе множества сайтов. В целом 92% клиентов Ростелекома не могут выйти в интернет. Это две трети пользователей в России.

Напомним, в январе 2021 года Twitter заблокировал аккаунт российской COVID-вакцины Спутник V. Разработчик вакцины призывал пользователей обращаться в администрацию соцсети с просьбой разблокировать страницу.

Ранее в России разблокировали сервис Telegram, который был недоступнее пользователям больше двух лет из-за отказа дать доступ к переписке юзеров.

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