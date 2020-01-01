Блинкен: СП-2 грозит Украине и Польше экономически

Вашингтон выступает против Северного потока-2 и рассматривает возможность ввести против него новые санкции, указал госсекретарь.

Президент США Джо Байден против строительства газопровода Северный поток-2, вопрос о дополнительных санкциях по проекту рассматривается. Об этом в среду, 10 марта, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Этот проект нарушает принципы энергетической безопасности самого Европейского Союза, ставит под угрозу экономическую и стратегическую ситуацию для Украины и Польши", - подчеркнул госсекретарь.

При этом он добавил, что могут быть введены новые ограничительные меры по российскому трубопроводу.

"Мы продолжаем изучать другие возможности для применения санкций в перспективе", - указал госсекретарь.

Политик заявил, что Вашингтон выступает против Северного потока-2, строительство которого завершено на 95%, и будет продолжать это делать.

Напомним, пятеро конгрессменов обратились к Блинкену с просьбой действовать решительнее в вопросе с СП-2, в частности ввести новые санкции против компаний-участниц проекта.

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