США ввели санкции против детей главнокомандующего ВС Мьянмы
Американский Минфин расширил санкционный список против нового руководства Мьянмы, которое пришло к власти путем военного переворота. Об этом в среду, 10 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя ведомства.
Отмечается, что в "черный" список министерства внесены двое физлиц и шесть юрлиц. Так, речь идет о двух детях главнокомандующего Вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайна и компаниях, которыми они, по данным Минфина, управляют.
"Стихийное насилие сил безопасности Мьянмы против мирных демонстрантов недопустимо", - заявила директор Управления по контролю за иностранными активами при Минфине США Андреа Гацки.
Как известно, внесение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.
Напомним, в ООН заявили, что количество убитых силовиками демонстрантов при разгонах протестов в Мьянме составляет 67 человек. Еще сотни граждан страны получили ранения.
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