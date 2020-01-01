США ввели санкции против детей главнокомандующего ВС Мьянмы

В "черный" список Штатов внесены двое детей Мин Аун Хлайна и шесть компаний, которые им, по данным Минфина, принадлежат.

Американский Минфин расширил санкционный список против нового руководства Мьянмы, которое пришло к власти путем военного переворота. Об этом в среду, 10 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя ведомства.

Отмечается, что в "черный" список министерства внесены двое физлиц и шесть юрлиц. Так, речь идет о двух детях главнокомандующего Вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайна и компаниях, которыми они, по данным Минфина, управляют.

"Стихийное насилие сил безопасности Мьянмы против мирных демонстрантов недопустимо", - заявила директор Управления по контролю за иностранными активами при Минфине США Андреа Гацки.

Как известно, внесение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Напомним, в ООН заявили, что количество убитых силовиками демонстрантов при разгонах протестов в Мьянме составляет 67 человек. Еще сотни граждан страны получили ранения.

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