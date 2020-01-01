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США ввели санкции против детей главнокомандующего ВС Мьянмы

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В "черный" список Штатов внесены двое детей Мин Аун Хлайна и шесть компаний, которые им, по данным Минфина, принадлежат.
Дети Мин Аун Хлайна попали под санкции США
Дети Мин Аун Хлайна попали под санкции США

Американский Минфин расширил санкционный список против нового руководства Мьянмы, которое пришло к власти путем военного переворота. Об этом в среду, 10 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя ведомства.

Отмечается, что в "черный" список министерства внесены двое физлиц и шесть юрлиц. Так, речь идет о двух детях главнокомандующего Вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайна и компаниях, которыми они, по данным Минфина, управляют.

"Стихийное насилие сил безопасности Мьянмы против мирных демонстрантов недопустимо", - заявила директор Управления по контролю за иностранными активами при Минфине США Андреа Гацки.

Как известно, внесение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Напомним, в ООН заявили, что количество убитых силовиками демонстрантов при разгонах протестов в Мьянме составляет 67 человек. Еще сотни граждан страны получили ранения.

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Теги: США, Минфин, Мьянма, военные, военный, санкции
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Источник: korrespondent.net

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