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В ОБСЕ отреагировали на обстрелы в зоне ООС

Комментариев: 1
Действующая глава ОБСЕ посещала Донбасс в январе, но сейчас там ухудшилась ситуация с соблюденийм перемирия.
В ОБСЕ встревожены ситуацией на Донбассе
В ОБСЕ встревожены ситуацией на Донбассе

Глава ОБСЕ Анн Линде выразила обеспокоенность участившимися в последнее время нарушениями перемирия на Донбассе. Об этом сообщается на сайте Новости ООН.

"Последние нарушения режима прекращения огня вызывают серьезную тревогу. Соблюдение норм международного права, в частности международного гуманитарного права, безусловно, необходимо", - заявила она.

Линде отметила, что будет поддерживать работу, направленную на выполнение в полном объеме Минских соглашений.

Кроме того, она в очередной раз призвала открыть пункты пропуска на Донбассе.

"Я снова хочу призвать открыть два новых пункта пропуска в Луганской области по обе стороны от линии соприкосновения, а также в полном объеме восстановить работу уже существующих пунктов. Этот призыв был одним из моих ключевых призывов во время недавних визитов в Киев и Москву", - отметила она. 

Напомним, позавчера на Донбассе зафиксировали сразу 21 обстрел за сутки, но вчера интенсивность нарушений снизилась - восемь обстрелов, один военный погиб.

Анн Линде посетилу Украину в январе. В ходе визита она побывала на Донбассе.

 

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Теги: Украина, ОБСЕ, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Прекращение огня на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, режим тишины на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВолодяГрОЙсман    11.03.2021, 14:40
Оценка:  0
ВолодяГрОЙсман
Россия в любой момент может поставить на Донбасс в качестве оборонительного вооружения,тактическое ОМП.И что тогда будет с нашими"героями",которые захотят захватить Донбасс силой,все прекрасно понимают.Они даже клоуна не успеют поблагодарить. :-)
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