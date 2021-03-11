В ОБСЕ отреагировали на обстрелы в зоне ООС

Действующая глава ОБСЕ посещала Донбасс в январе, но сейчас там ухудшилась ситуация с соблюденийм перемирия.

Глава ОБСЕ Анн Линде выразила обеспокоенность участившимися в последнее время нарушениями перемирия на Донбассе. Об этом сообщается на сайте Новости ООН.

"Последние нарушения режима прекращения огня вызывают серьезную тревогу. Соблюдение норм международного права, в частности международного гуманитарного права, безусловно, необходимо", - заявила она.

Линде отметила, что будет поддерживать работу, направленную на выполнение в полном объеме Минских соглашений.

Кроме того, она в очередной раз призвала открыть пункты пропуска на Донбассе.

"Я снова хочу призвать открыть два новых пункта пропуска в Луганской области по обе стороны от линии соприкосновения, а также в полном объеме восстановить работу уже существующих пунктов. Этот призыв был одним из моих ключевых призывов во время недавних визитов в Киев и Москву", - отметила она.

Напомним, позавчера на Донбассе зафиксировали сразу 21 обстрел за сутки, но вчера интенсивность нарушений снизилась - восемь обстрелов, один военный погиб.

Анн Линде посетилу Украину в январе. В ходе визита она побывала на Донбассе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet