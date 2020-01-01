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Мы не расисты: принц Уильям отверг высказывания Меган Маркл

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Герцог Кембриджский прокомментировал недавнее громкое заявление супруги его брата Меган Маркл.

Принц Уильям заявил, что расизм не имеет места в британской королевской семье. Об этом внук королевы Великобритании Елизаветы II сообщил журналистам 11 марта во время посещения школы на востоке Лондона.

"Мы совершенно не расистская семья", – подчеркнул герцог Кембриджский.
 
Он также отметил, что "пока не говорил со своим братом" принцем Гарри, но собирается это сделать.
 
Комментарий Уильяма стал ответом на недавнее заявление герцогини Сассекской в интервью Опре Уинфри. Меган Маркл рассказала, что ее сыну Арчи не дали титул и охрану в связи с обеспокоенностью о том, насколько темной может быть кожа ребенка, когда он родится.
 
 
Напомним, после скандальной беседы в Букингемском дворце выразили обеспокоенность относительно расовых вопросов, о которых упомянула Меган, и пообещали серьезно изучить ситуацию.

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Теги: королевская семья Британии, видео, расизм, интервью, принц Уильям, принц Гарри, Меган Маркл
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Источник: korrespondent.net

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