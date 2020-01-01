Вакцина Johnson & Johnson получила одобрение в ЕС

Европейский регулятор рекомендовал выдать временное регистрационное удостоверение препарату Janssen.

Вакцина от коронавируса компании Janssen, которая является подразделением Johnson & Johnson, получила одобрение от Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Об этом сообщается в распространенном в четверг, 11 марта, заявлении регулятора ЕС.

Отмечается, что ЕМА рекомендовал выдать вакцине временное регистрационное удостоверение.

"После тщательной оценки комитет EMA по лекарственным средствам для человека пришел к заключению, что данные по вакцине представлены в полном объеме и отвечают критериям эффективности, безопасности и качества", - отметили в агентстве.

Препарат рекомендован для лиц старше 18 лет.

Это уже четвертая вакцина от коронавируса, одобренная для использования на территории ЕС.

Ранее сообщалось, что Канада одобрила вакцину Johnson & Johnson. При этом отмечалось, что ее эффективность составляет 66%, в то время как у вакцин Pfizer и Moderna этот показатель составляет примерно 95%.

Всего один укол. Вакцина Johnson & Johnson

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