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На телеведущего в прямом эфире упал экран

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Чтобы успокоить телезрителей журналист Карлос Ордус позже записал видео о своем самочувствии.

В Колумбии во время прямого эфира телеканала ESPN на ведущего Карлоса Ордуса упал огромный экран. Видео инцидента опубликовано в соцсети.

На кадрах ролика видно, как кэкран падает на журналиста, который сидит спиной к нему. Из-за падения телеведущий ударился о стол.

В результате несчастного случая ведущий серьезно не пострадал. Чтобы успокоить телезрителей, Карлос Ордус позже записал видео о своем самочувствии.

Ранее сообщалось, что в телешоу Доброе утро Британия во время прямого включения ведущей прогноза погоды в кадр ворвались коровы.

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Теги: Колумбия, видео, телеведущий, несчастный случай, прямой эфир
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Источник: korrespondent.net

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