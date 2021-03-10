На телеведущего в прямом эфире упал экран
В Колумбии во время прямого эфира телеканала ESPN на ведущего Карлоса Ордуса упал огромный экран. Видео инцидента опубликовано в соцсети.
На кадрах ролика видно, как кэкран падает на журналиста, который сидит спиной к нему. Из-за падения телеведущий ударился о стол.
В результате несчастного случая ведущий серьезно не пострадал. Чтобы успокоить телезрителей, Карлос Ордус позже записал видео о своем самочувствии.
Dios m'io! Ojal'a no haya pasado nada grave. Tremendo accidente. @josasc @MelukLeCuenta @ElGatoArceArce pic.twitter.com/UMlRMJ5FWQ— Leonardo Gonzalez (@LeonardoG1984) March 10, 2021
March 10, 2021
Ранее сообщалось, что в телешоу Доброе утро Британия во время прямого включения ведущей прогноза погоды в кадр ворвались коровы.
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