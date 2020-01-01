В Пакистане снова запретили TikTok

Популярное приложение противоречит местным законам и традициям. На этот раз правительство решительно настроено убрать его со смартфонов местного населения.

Власти Пакистана решили заблокировать популярное приложение TikTok. Оно перестанет быть доступным после суда. Об этом 11 марта заявил представитель телекоммуникационного регулятора Хуррам Мехран, передает ALJazeera.

"Суд попросил телекоммуникационное управление Пакистана заблокировать доступ пользователей к TikTok. И ведомство выполнит этот приказ", - сказал Мехран.

Высокий суд Пешавара ранее заявил о том, что TikTok распространяет скандальную и непристойную информацию.

В то же время, пакистанский представитель приложения сказал СМИ, что знает о судебном постановлении, но детального комментария по этому поводу пока не дал.

Это не первый случай блокировки TikTok в данной стране. Осенью 2020 году приложение уже было заблокированным в течение 10 дней, но обещания компании модерировать контент, исходя из пакистанских законов, убедили судей пересмотреть свое решение.

Также в Пакистане TikTok входит в тройку самых популярных сервисов.

Напомним, в феврале этого года украинцы предлагали запретить TikTok, из-за того, что его контент плохо влияет на подростков. Автор петиции Денис Алейников утверждал, что он ведет к самоубийству школьников.

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