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В США казначей потратил на порно 150 тысяч долларов церковного бюджета

Комментариев: 1
Мужчина работал в храме в течение 12 лет. Полицейские заявили, что он просматривал порносайты за счет денег из церковной казны.
Мужчина воровал в течение 4 лет
Мужчина воровал в течение 4 лет
кадр из видео

В США мужчину, работающего церковным казначеем, обвинили в краже. Полицейские выяснили, что он потратил бюджет храма, сообщили 10 марта в WPXI.

Гленн Йотерс проживал в штате Пенсильвания. В свои 56 лет он, как лично признался полицейским, страдал зависимостью от порносайтов. Правоохранители обвиняют его в краже 150 тысяч долларов бюджета лютеранского храма Святого Павла города Юнити Тауншип, в котором он работал последние 12 лет.

Церковнослужители заподозрили, что деньги начали пропадать из казны, когда всплыли неоплаченные счета и в храме были отключены коммунальные услуги. Сам Йотерс говорит, что деньги он передал на благотворительность. Его адвокат комментариев не дает. Предполагается, что деньги казначей воровал в течение четырех лет.

Казначею уже предъявили обвинение в краже путем обмана. На данный момент продолжается судебное разбирательство.

Напомним, в 2019 году 77-летнего казначея Ватикана обвинили в сексуальном насилии над мальчиками.

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Теги: США, церковь, деньги, кража
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВытеранусАТО    12.03.2021, 18:10
Оценка:  -22
ВытеранусАТО
Решительно осуждаю действия этого попно-писячного"крестоносца& quot;!
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