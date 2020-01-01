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ЕС включит в COVID-паспорта не все вакцины - СМИ

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"Зеленый цифровой пропуск" получат только те граждане ЕС, которые вакцинировались от COVID-19 лицензированным сообществом препаратом.
Еврокомиссия готовит проект по COVID-паспортам
Еврокомиссия готовит проект по COVID-паспортам
ЕК

"Зеленые паспорта", которые разрабатывает Еврокомиссия, будут включать только те вакцины от коронавируса, которые были одобрены Европейским агентством лекарственных препаратов (ЕМА). Об этом в яптницу,12 марта, сообщил Euronews со ссылкой на собственный источник в Брюсселе.

Отмечается, что в ЕК не выступают против того, чтобы страны прививали своих граждан любой доступной им вакциной. Однако подчеркивают, что взаимно признанными в ЕС будут считаться только утвержденные EMA препараты.

Таким образом, по данным телеканала, "зеленый цифровой пропуск" Евросоюза будет предоставлен только тем гражданам ЕС, которые вакцинировались от COVID-19 лицензированным препаратом.

К слову, на сегодня одобрение ЕМА получили такие препараты, как Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Проект ЕС по COVID-паспортах будет представлен Еврокомиссией 17 марта.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова обсуждать с ЕС международные паспорта вакцинации, а также намерена поделиться своим опытом - реестром вакцинированных лиц, который заработал в стране с 1 марта.

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Теги: ЕС, вакцина, Евросоюз, паспорт, вакцинация, Еврокомиссия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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