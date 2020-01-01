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В Мьянме полиция открыла огонь по толпе, есть жертвы

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По меньшей мере два человека погибли после того, как силовики открыли огонь по протестующим.
Силовики продолжают убивать протестующих
Силовики продолжают убивать протестующих
twitter.com/Precious_Dyo12

Во время очередной волны народных протестов в Мьянме в ночь на субботу, 13 марта, погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

"Местные СМИ сообщили о двух протестующих, убитых ночью огнем полиции в коммерческой столице Мьянме - Янгоне. Силовики открыли огонь по толпе, собравшейся вокруг участка полиции, требуя освобождения задержанных", - говорится в материале.

Ранее в ООН заявляли, что количество убитых силовиками демонстрантов при разгонах протестов в Мьянме составляет 67 человек. Еще сотни граждан страны получили ранения.

Также сообщалось, что США ввели санкции против детей главнокомандующего ВС Мьянмы.

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Теги: смерть, протесты, Мьянма, полиция
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Источник: korrespondent.net

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