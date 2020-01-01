В Мьянме полиция открыла огонь по толпе, есть жертвы

По меньшей мере два человека погибли после того, как силовики открыли огонь по протестующим.

Во время очередной волны народных протестов в Мьянме в ночь на субботу, 13 марта, погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

"Местные СМИ сообщили о двух протестующих, убитых ночью огнем полиции в коммерческой столице Мьянме - Янгоне. Силовики открыли огонь по толпе, собравшейся вокруг участка полиции, требуя освобождения задержанных", - говорится в материале.

Ранее в ООН заявляли, что количество убитых силовиками демонстрантов при разгонах протестов в Мьянме составляет 67 человек. Еще сотни граждан страны получили ранения.

Также сообщалось, что США ввели санкции против детей главнокомандующего ВС Мьянмы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet