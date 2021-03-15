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В Гааге спустили собак на протестующих против карантина

Комментариев: 1
В акции против продления комендантского часа приняли участие более 200 человек. Против них применяли различные спецсредства.

В Нидерландах в городе Гаага полиция применила служебных собак для разгона акции протеста против продления карантина. Об этом сообщает Страна в понедельник, 15 марта.

"На записи видно, как двое полицейских избивают дубинками одного их протестующих, пока он лежит на асфальте и борется с атакующей собакой", – говорится в сообщении.

В акции против продления комендантского часа приняли участие более 200 человек. Против них применяли различные спецсредства, включая дубинки и водометы.

В Нидерландах с 23 января для борьбы с коронавирусом ввели комендантский час. Он действует с 21:00 до 04:30, а нарушителям грозит штраф 95 евро.

Накануне в бельгийском Льеже полиция разогнала протестующих участников движения Black Lives Matter водометами и слезоточивым газом. В результате ранения получили 11 полицейских, были задержаны несколько десятков человек.

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Теги: собака, протесты, видео, собаки, полиция, протест, Нидерланды, карантин, акции протеста, Коронавирус, Гаага, Акция протеста
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Путин-Xyйлo    15.03.2021, 11:52
Оценка:  -22
Путин-Xyйлo
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
с силой темною,
С проклятою ордой!
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