В ЕС рассматривают закупку Спутника V - СМИ

Для начала переговоров с разработчиками российской вакцины необходимы запросы от четырех стран ЕС.

Некоторые правительства стран-членов ЕС рассматривают закупу блоком российской COVID-вакцины Спутник V. Об этом со ссылкой на источники в Евросоюзе сообщает Reuters в понедельник, 15 марта.

Один из источников утверждает, что правительства ЕС рассматривают возможность начала переговоров с разработчиками Спутник V, но для начала этого процесса нужны запросы от четырех стран Евросоюза

На даный момент российскую вакцину закупили Венгрия и Словакия, заинтересована в ней Чехия. Италия же, как добавляет источник, рассматривает возможность использовать крупнейший завод по производству вакцин в стране ReiThera для производства Спутник V.

В компании отказались давать комментарии, но в Министерстве промышленности Италии отметили, что будут "производить все авторизованные вакцины везде, где это возможно".

Кроме того, готовность производить российскую вакцину выразили в Германии, если она будет одобрена в ЕС.

В свою очередь в России отметили, что ведут переговоры с несколькими странами ЕС относительно производства вакцины Спутник V.

Напомним, что ранее был создан альянс фармкомпаний для ликвидации дефицита вакцин в ЕС. Фармацевтический альянс поставил перед собой совместную задачу произвести 2 млрд доз вакцины до 2021 года.

Также сообщалось, что в ЕС заявили о несправедливом распределении вакцин. Шесть стран Евросоюза потребовали организовать распределение COVID-вакцин пропорционально численности населения государств блока.

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