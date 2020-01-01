ЕС не ведет с Россией переговоры по закупке вакцины Спутник V

Вакцинация ЕС – это совместная стратегия и Спутник V в настоящее время не входит в европейский портфель вакцин, напомнили в Еврокомиссии.

Спутник V зарегистрировали в 50 странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек protothema.gr

Никаких переговоров между Еврокомиссией и производителями российской вакцины против коронавируса Спутника V о ее закупке на данный момент нет. Об этом сказал на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер в понедельник, 15 марта.

"Как я уже говорил и на прошлой неделе, в настоящее время нет дискуссий между нашей переговорной командой и производителем российской вакцины", – сказал Кеерсмакер.

При этом он напомнил, что вакцинация ЕС – это совместная стратегия и Спутник V в настоящее время не входит в европейский портфель вакцин.

"Государства-члены вместе с комиссией могут в любой момент принять решение расширить портфель вакцин (одобренных для Евросоюза – ред.)", – добавил он.

Ранее в понедельник в СМИ появились сообщения со ссылкой на источники о том, что Евросоюз якобы может начать переговоры с Россией о закупке вакцины Спутник V.

На даный момент российскую вакцину закупили Венгрия и Словакия, заинтересована в ней Чехия. Италия же, как добавлял источник, рассматривает возможность использовать крупнейший завод по производству вакцин в стране ReiThera для производства Спутник V.

На сегодняшний день Спутник V зарегистрировали в 50 странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек.

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