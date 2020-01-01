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На видео попал зацепившийся за вертолет парашютист

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В небе над российским городом очевидцы заметили вертолет с зацепившимся стропами за хвост парашютистом.
Вертолет с зацепившимся парашютистом над Читой
Вертолет с зацепившимся парашютистом над Читой
facebook.com/MaximStefanovich

В Чите, РФ, парашютист зацепился за хвост вертолета во время прыжка. Об этом сообщило местное издание Чита.Ру.

Сообщается, что инцидент произошел утром 16 марта. Местный житель Максим Стефанович опубликовал фото происшествия в Facebook.

"Возникает масса вопросов. Почему он не отстегнул парашют и не спрыгнул с запасным? Может, его не было? А если был, почему не сделал этого? Не смог отцепить стропы? Не было ножа? Был без сознания? И самый главный вопрос - почему пилоты не увидели у себя под брюхом парашютиста? ", - задается вопросами очевидец Максим Стефанович

Позже очевидцы сняли на видео приземление вертолета на военном аэродроме Черемушки.

Ранее сообщалось, что один из парашютистов, открывавших военный парад в Мадриде по случаю Национального дня Испании, зацепился за фонарный столб при приземлении.

Также, в Олбани, штат Техас, пилот снял на видео аварийную авторотацию своего вертолета Robinson R44.

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Теги: Россия, видео, фото, вертолет, парашют, парашютисты
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Источник: korrespondent.net

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