Глава МИД Венгрии привился российским Спутником
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вакцинировался российским препаратом от коронавируса Спутник V. Об этом он сообщил в Facebook.
"Сегодня утром я и мой коллега министр промышленности и торговли России Денис Мантуров завершили мартовские поставки Sputnik. Я также получил эту вакцину сегодня", - написал Сийярто.
Он также призвал венгров регистрироваться на вакцинацию для победы над пандемией.
По словам главы МИД, в течение следующих двух недель в Венгрию будет доставлено 680 тысяч доз российской вакцины.
Отметим, накануне премьер-министр Британии Борис Джонсон привился вакциной AstraZeneca, а финский президент Саули Ниинисте- вакциной Pfizer.
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