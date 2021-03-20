Глава МИД Венгрии привился российским Спутником

Венгрия рассчитывает получить еще 680 тысяч российской вакцины в ближайшие пару недель.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вакцинировался российским препаратом от коронавируса Спутник V. Об этом он сообщил в Facebook.

"Сегодня утром я и мой коллега министр промышленности и торговли России Денис Мантуров завершили мартовские поставки Sputnik. Я также получил эту вакцину сегодня", - написал Сийярто.

Он также призвал венгров регистрироваться на вакцинацию для победы над пандемией.

По словам главы МИД, в течение следующих двух недель в Венгрию будет доставлено 680 тысяч доз российской вакцины.

Отметим, накануне премьер-министр Британии Борис Джонсон привился вакциной AstraZeneca, а финский президент Саули Ниинисте- вакциной Pfizer.

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