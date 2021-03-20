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Глава МИД Венгрии привился российским Спутником

Комментариев: 1
Венгрия рассчитывает получить еще 680 тысяч российской вакцины в ближайшие пару недель.
Сийярто призвал венгров вакцинироваться
Сийярто призвал венгров вакцинироваться
facebook.com/szijjarto.peter.official

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вакцинировался российским препаратом от коронавируса Спутник V. Об этом он сообщил в Facebook.

"Сегодня утром я и мой коллега министр промышленности и торговли России Денис Мантуров завершили мартовские поставки Sputnik. Я также получил эту вакцину сегодня", - написал Сийярто.

Он также призвал венгров регистрироваться на вакцинацию для победы над пандемией.

По словам главы МИД, в течение следующих двух недель в Венгрию будет доставлено 680 тысяч доз российской вакцины.

Отметим, накануне премьер-министр Британии Борис Джонсон привился вакциной AstraZeneca, а финский президент Саули Ниинисте- вакциной Pfizer.

 

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Теги: Венгрия, вакцина, вакцинация, МИД, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
SergioS    20.03.2021, 12:20
Оценка:  0
SergioS
Продажный венгерский русофил сиарто ширнулся русской бодягой. Это пабеда!
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