За день от COVID вакцинировались более 700 тысяч британцев

В Великобритании первую дозу вакцины от коронавируса получила половина взрослого населения.

Британия вакцинировала рекордные 700 тысяч человек за сутки

В пятницу в Великобритании первую или вторую дозу COVID-вакцины получили 711 156 человек, что стало рекордным показателем. Об этом сообщает BBC в воскресенье, 21 марта.

Таким образом половина всех взрослых британцев - около 26 853 407 человек - сейчас получила первую дозу вакцины. Всего 2 132 551 человек также получил вторую дозу вакцины.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что "чрезвычайно гордится прогрессом, которого мы достигли на сегодняшний день в проведении прививок".

Напомним, что ранее Джонсон привился вакциной AstraZeneca. Британский премьер получил прививку от COVID-19 и призвал всех сограждан последовать его примеру.

СМИ также сообщили, что Британия к Пасхе намерена вакцинировать всех, кому за 40. Расширить программу по вакцинации населения удалось, благодаря увеличению поставок вакцины.

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