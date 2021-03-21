За день от COVID вакцинировались более 700 тысяч британцев
В пятницу в Великобритании первую или вторую дозу COVID-вакцины получили 711 156 человек, что стало рекордным показателем. Об этом сообщает BBC в воскресенье, 21 марта.
Таким образом половина всех взрослых британцев - около 26 853 407 человек - сейчас получила первую дозу вакцины. Всего 2 132 551 человек также получил вторую дозу вакцины.
Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что "чрезвычайно гордится прогрессом, которого мы достигли на сегодняшний день в проведении прививок".
Напомним, что ранее Джонсон привился вакциной AstraZeneca. Британский премьер получил прививку от COVID-19 и призвал всех сограждан последовать его примеру.
СМИ также сообщили, что Британия к Пасхе намерена вакцинировать всех, кому за 40. Расширить программу по вакцинации населения удалось, благодаря увеличению поставок вакцины.
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