Россия взяла курс на конфронтацию с ЕС - Боррель

Главы МИД стран Евросоюза подтвердили пять принципов, на которых должны строиться отношения с РФ.

Россия взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом. Такого мнения придерживаются главы МИД стран-членов ЕС, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС в понедельник, 22 марта.

"Министры подтвердили пять принципов, на которых должны строиться наши отношения с Россией. Нам понятно, что Россия взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом", - сказал Боррель.

Пять принципов, установленных в 2016 году, включают, в частности, следование минским соглашениям, установление тесных контактов ЕС со странами СНГ, а также противодействие России даже в случае сотрудничества с ней по некоторым вопросам.

В ответ на вопрос журналиста, почему ЕС не меняет эти принципы, если они не приносят результатов в отношениях с Россией, Боррель сказал: "Потому что у нас остаются те же потребности. Нам необходимо иметь отношения с Россией, например, в сферах энергетики и климата, как указано в принципах. Эти принципы - вне времени. А вот как реализовать их - зависит уже от обстоятельств".

Вопрос отношений между ЕС и Россией будет в центре внимания саммита ЕС 25-26 марта, добавил дипломат

"Лидеры ЕС продолжат на саммите в четверг дискуссию по важным, но сложным отношениям с Россией", - подытожил Боррель.

Напомним, что ранее в ЕС перечислили основные разногласия с Россией. Евросоюз напомнил о действиях России на Донбассе и в Крыму, нарушениях прав человека, гибридных и кибератаках на страны ЕС и деле Навального.

Также сообщалось, что глава Совета ЕС обсудил с Путиным Спутник V. В апреле эксперты EMA приедут в Россию для контроля исследований российской COVID-вакцины.

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